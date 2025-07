Neues Angebot für Sancho

Juventus Turin will Jadon Sancho weiterhin in die Serie A holen. Laut ‚Sky Italia‘ hat die Alte Dame Manchester United ein neues Angebot unterbreitet. Dem Bericht zufolge bietet Juve zehn Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni.

Die Red Devils stellen sich jedoch eher eine Ablöse im Bereich von 25 Millionen für den 25-Jährigen vor, der auf einen Abschied drängt. Die Priorität von Juventus hat aktuell aber Francisco Conceição (22). Die Klausel des Flügelspielers steigt am 16. Juli von 30 auf 45 Millionen an, der FC Porto verlangt momentan 25 Millionen von Juventus, das den Preis weiter drücken will.