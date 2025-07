Nächstes Angebot für Selke

Dass Davie Selke in der vergangenen Spielzeit 22 Tore erzielte und ablösefrei zu haben ist, hat sich inzwischen vielerorts herumgesprochen. Laut Yagiz Sabuncuoglu liegt dem Torjäger jetzt auch ein offizielles Angebot von Basaksehir vor. Der Istanbuler Klub war demnach wohl auch der Grund für die Reise des Profis in die türkische Metropole.

Nachdem zunächst frühzeitig von einer Einigung mit Antalyaspor berichtet worden war, wurde gestern ein Angebot von Rapid Wien bekannt. Zudem wurde Selke in den vergangenen Wochen mit Unmengen an weiteren Klubs in Verbindung gebracht. Dem 30-Jährigen stehen einige Türen offen, um seine Karriere fortzusetzen.