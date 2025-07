Pioli übernimmt in Florenz

Stefano Pioli hat einen neuen Trainerjob gefunden. Der 59-Jährige kehrt an die Seitenlinie des AC Florenz zurück. Der Italiener unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Pioli trainierte die Viola, für die er von 1989 bis 1995 selbst auf dem Platz gestanden hatte, bereits zwischen 2017 und 2019. Zuletzt war der ehemalige Verteidiger in Saudi-Arabien für Al Nassr tätig. In Florenz folgt Pioli auf Raffaele Palladino, der den Serie A-Klub in der vergangenen Saison auf Platz sechs geführt hatte.