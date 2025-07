Florenz verpflichtet Dzeko

AC Florenz hat die Verpflichtung von Edin Džeko bekanntgegeben. Wie der Verein offiziell verkündet, erhält der Bosnier einen Einjahresvertrag mit automatischer Option auf ein weiteres Jahr bis 2027, die unter bestimmten Bedingungen greift. Dzeko soll rund 1,5 Millionen Euro pro Saison verdienen. Für den 39-Jährigen, dessen Vertrag bei Fenerbahce ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig.

Nach der AS Rom und Inter Mailand ist Florenz bereits der dritte italienische Klub, für den der 141-fache Nationalspieler auf Torejagd geht. Für Fener erzielte der Routinier in der vergangenen Spielzeit in 35 Süper-Lig-Spielen 14 Tore und steuerte vier Assists bei.