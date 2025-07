Chelsea gibt Talent Amougou schon wieder ab

Der FC Chelsea verkauft Mathis Amougou. Der 19-Jährige schließt sich Partnerklub Racing Straßburg an und erhält dort einen bis 2030 gültigen Vertrag. Vor einem halben Jahr hatten die Blues noch 15 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler gezahlt und ihn mit einem Vertrag bis 2033 ausgestattet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganze zwei Pflichtspiele und 22 Spielminuten später ist das Kapitel an der Stamford Bridge für Amougou also schon wieder abgeschlossen. Zuvor hatte der U20-Nationalspieler Frankreichs seine Jugend bei der AS St. Étienne verbracht. Chelsea sichert sich eine Rückkaufoption.