VfB gibt Faghir ab

Wahid Faghir kehrt dem VfB Stuttgart wohl den Rücken und wechselt in seine dänische Heimat. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, schließt sich der 21-jährige Mittelstürmer Vejle BK an. In Stuttgart stand der U21-Nationalspieler nur noch bis 2026 unter Vertrag, jetzt kommt es zur vorzeitigen Trennung.

Bei Vejle erhält der Torjäger einen bis 2028 datierten Vertrag. Faghir wurde in Vejle ausgebildet und durchlief dort die wichtigsten Jugendstationen, ehe er für 3,5 Millionen Euro nach Deutschland transferiert wurde. Durchsetzen konnte sich der talentierte Offensivspieler im Schwabenland aber nie.

Update (14:38 Uhr): Inzwischen hat der VfB den Abgang von Faghir offiziell verkündet.