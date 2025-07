HSV „für immer im Herzen“: Selke wechselt in die Türkei

Das Abschiedsvideo von Davie Selke auf seinen sozialen Kanälen war dann nochmal emotional: „Es war mir wichtig, mich noch von euch zu verabschieden. Es war das schönste Jahr, das ich als Fußballer erleben durfte. Die Szenen nach dem Spiel gegen Ulm, die Feierlichkeiten auf dem Rathaus-Balkon bleiben für immer“, so der 30-Jährige. Und weiter: „Wir haben Dinge erlebt, die uns immer verbinden werden. Das alles wird immer in meinem Herzen bleiben."

Dennoch konnte sich der Torschützenkönig des Hamburger SV mit den Rothosen nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Stattdessen wechselt er jetzt in die Türkei zu Basaksehir, wo er einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreibt. Zuvor waren unter anderem auch Klubs aus England und Rapid Wied am Angreifer interessiert.

„Er hat im Zeichen der Raute wirklich alles gegeben. Genau diese Leidenschaft zeichnet ihn aus und dafür möchten wir ihm ausdrücklich danken. Bezüglich seiner weiteren Zukunft hatten wir offene und ehrliche Gespräche, die von Transparenz und gegenseitigem Verständnis geprägt waren“, teilt HSV-Sportchef Stefan Kuntz mit. Er hat in Yussuf Poulsen (31) schon einen Nachfolger auserkoren. Selke tritt in der kommenden Saison mit dem Istanbuler Klub in der Conference League an.