HSV muss lange auf Pherai verzichten

Die Leidenszeit von Immanuel Pherai beim Hamburger SV geht weiter. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 24-Jährige im Training das Innenband im linken Knie angerissen. Somit fällt er mehrere Wochen aus.

Schon in der vergangenen Saison hatten den Offensivspieler immer wieder Verletzungen zurückgeworfen, seit Mai war er mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen. Seit seinem Wechsel von Eintracht Braunschweig zum HSV vor zwei Jahren kommt der Nationalspieler von Suriname nicht so richtig in Tritt. Zumindest Großteile der Vorbereitung auf die Bundesliga verpasst Pherai.