Freund: „Das ist eine Ente“

Christoph Freund hat Gerüchte dementiert, wonach er vor einer Rückkehr zu RB stehen würde. „Das ist eine Ente“, stellte der Sportdirektor des FC Bayern gegenüber den ‚Salzburger Nachrichten‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ berichtete am gestrigen Montagabend, dass die Red Bull Gruppe an einer Rückholaktion des früheren Sportfunktinärs arbeite. Unklar sei lediglich, ob Freund bei der Filiale in Leipzig oder in Salzburg zum Einsatz kommen würde. Von 2006 bis 2023 war der 48-Jährige in verschiedenen Funktionen für den Getränkeproduzenten tätig.