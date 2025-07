Bundesliga-Interesse an Salzburg-Juwel Daghim

Toptalent Adam Daghim von RB Salzburg steht vor seinem nächsten Karriereschritt. Wie Fabrizio Romano berichtet, könnte dieser den 19-Jährigen in die Bundesliga führen. Mehrere Klubs aus dem deutschen Oberhaus und der italienischen Serie A sind demzufolge an dem Angreifer interessiert, der 2023 für drei Millionen Euro von Aarhus GF in die Mozartstadt gewechselt ist.

Das erste RB-Jahr hatte Daghim noch bei Schwesterklub FC Liefering verbracht, bevor er in der abgelaufenen Saison mit sieben Scorerpunkten in 29 Spielen auch in Salzburg seine Fähigkeiten bewies. Der dänische U21-Nationalspieler ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Flügeln agieren.