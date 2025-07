Mainz: Heidel skizziert den Weiper-Plan

Sturmtalent Nelson Weiper soll zeitnah nach seinem verlängerten Urlaub im Anschluss an die U21-EM seinen Vertrag bei Mainz 05 verlängern. „Es ist ausgemacht, dass er das Erlebte jetzt alles erstmal sacken lässt“, zitiert die ‚Bild‘ Sportvorstand Christian Heidel. Weiper avancierte mit vier Treffern für die DFB-Elf zum drittbesten Torjäger beim Turnier in der Slowakei. Der Vertrag des 20-Jährigen bei den 05ern läuft 2026 aus, die Zeit drängt also.

Heidel sagt weiter: „Wir hatten ein langes Gespräch im Winter, in dem ich ihm schon skizziert habe, was wir mit ihm vorhaben. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wenn er aus dem Urlaub zurück ist, setzen wir uns wieder zusammen und schauen mal.“ Mit dem bevorstehenden Abgang von Toptorjäger Jonathan Burkardt (24) zu Eintracht Frankfurt dürfte Weipers Rolle im Mainzer Angriff künftig deutlich größer werden. In der vergangenen Saison absolvierte das Eigengewächs 23 Spiele in der Bundesliga und steuerte fünf Torbeteiligungen bei. Interesse an Weiper zeigen RB Leipzig und Klubs aus der Premier League.