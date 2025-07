Brentford holt 25-Millionen-Zugang

Der FC Brentford macht seinen bislang teuersten Sommereinkauf klar. Von Feyenoord Rotterdam wechselt Antoni Milambo für kolportierte 20 Millionen Euro zu den Londonern. Fünf Millionen können an Boni folgen. Bei den Bees erhält der 20-Jährige einen Vertrag bis 2030 mit Option auf eine weitere Saison. Für Feyenoord war der offensive Mittelfeldspieler vergangene Saison an 16 Treffern in 43 Einsätzen beteiligt gewesen. Bei der U21-EM schied Milambo mit der Niederlande im Halbfinale gegen England aus (1:2).

„Wir glauben, dass Antoni alle Eigenschaften mitbringt, um ein sehr guter Premier League-Spieler zu werden, und sind überzeugt, dass er das Potenzial hat, sein Spiel hier in England auf ein hohes Niveau zu entwickeln“, sagt Brentford-Direktor Lee Dykes, „Antoni ist ein technisch versierter, vorausschauender Mittelfeldspieler, der alle Arten von Toren schießen kann, wie er in seiner Jugend, in der Eredivisie und in der Champions League unter Beweis gestellt hat.“