Einigung: Mbeumo vor XXL-Transfer zu United

Für Bryan Mbeumo enden womöglich in Kürze ungewisse Tage. Lange bahnte sich ein Transfer des Stürmers vom FC Brentford zu Manchester United an. Eine Einigung blieb jedoch aus – bis jetzt. Inzwischen soll es eine Übereinkunft zwischen den Premier League-Klubs geben.

‚The Athletic‘ berichtet von einer vollständigen Einigung auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet 75 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni. Die Red Devils werden den Betrag in vier Raten überweisen. Mbeumo hatte sich mit den United-Bossen schon vor einigen Tagen auf einen Wechsel verständigt und entsprechende Vertragsinhalte abgenickt.

Während Dokumente zwischen den Vereinen ausgetauscht werden, darf sich der 25-jährige Kameruner auf den Weg in Richtung Old Trafford machen, um zeitnah den Medizincheck zu absolvieren. Im Ranking der teuersten Zugänge reiht sich der Torjäger auf Rang sechs ein, hinter Romelu Lukaku (85 Millionen Euro) und vor Rasmus Höjlund (78 Millionen Euro).