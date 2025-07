Chelsea gibt Sarr direkt wieder ab

Für Mamadou Sarr geht es in der anstehenden Saison doch bei Racing Straßburg weiter. Laut Fabrizio Romano wird der FC Chelsea den Innenverteidiger nur wenige Wochen nach dessen Verpflichtung für rund 20 Millionen Euro per Leihe zurück nach Frankreich schicken. Beim Partnerklub der Blues soll der 19-Jährige weiter auf hohem Niveau Spielzeit sammeln, alle Details seien schon geklärt.

In der vergangenen Saison war Sarr bei Straßburg mit 30 Einsätzen eine der Säulen des Überraschungsteams, das sich am Ende als Siebter für den Europapokal qualifizierte. Chelsea sicherte sich Anfang Juni offiziell die Dienste des jungen Franzosen, der bei den Londonern einen bis 2033 gültigen Achtjahresvertrag unterschrieb. Sarr hat also noch genügend Zeit, nach der Leihe seine Karriere bei den Blues anzugehen.