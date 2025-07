Medien: Wöber vor Bundesliga-Rückkehr

Maximilian Wöber kehrt womöglich in den deutschen Fußball zurück, nachdem er in der Spielzeit 2023/24 schon für Borussia Mönchengladbach leihweise auf dem Feld gestanden hatte. Wie die ‚Bild‘ und die ‚DeichStube‘ unisono berichten, geht der Zuschlag voraussichtlich an den SV Werder Bremen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rede ist von fortgeschrittenen Gesprächen mit dem österreichischen Nationalspieler (31 Länderspiele). Fällig werde eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich für Wöber, der beim Premier League-Aufsteiger bis 2027 unter Vertrag steht.

In der abgelaufenen Saison kam der flexibel einsetzbare Abwehrspieler insbesondere verletzungsbedingt lediglich neunmal zum Einsatz. Jetzt soll das Missverständnis auf der Insel final beendet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bremens erster designierter Sommerneuzugang soll dabei helfen, die ablösefreien Abgänge von Anthony Jung (33/SC Freiburg) und Milos Veljkovic (29/Roter Stern Belgrad) aufzufangen.