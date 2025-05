Real dran: Arteta glaubt an Saliba-Verbleib

Mikel Arteta macht sich keine großen Sorgen um einen Abflug von Innenverteidiger William Saliba (24), der bei Real Madrid auf der Wunschliste steht. „Was ich mit Sicherheit weiß, weil ich mit ihm gesprochen habe, ist, dass er hier sehr glücklich ist und bei uns bleiben möchte“, stellte der Trainer des FC Arsenal am Rande der gestrigen 1:2-Pleite gegen den AFC Bournemouth klar.

Saliba steht noch bis 2027 in London unter Vertrag. Die Gunners wollen den Vertrag vorzeitig verlängern. „Was in Zukunft mit unseren Verhandlungen passieren wird, muss sich zeigen. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass William hier sehr glücklich ist und dass dies der Ort ist, an dem er sein möchte“, so Arteta.