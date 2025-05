Schlägt Elversberg beim VfB zu?

Die SV Elversberg plant unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit die sportliche Zukunft und nimmt ein Talent des VfB Stuttgart ins Visier. Nach Informationen von ‚Sky‘ bekundet der aktuelle Tabellendritte der 2. Bundesliga ernsthaftes Interesse an Jarzinho Malanga. Der 18-jährige Flügelspieler kommt regelmäßig in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz, möchte aber bald den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Der VfB plant jedoch fest mit dem Eigengewächs und hofft auf einen Durchbruch bei den Profis. Deshalb soll auch eine Leihe zu den Saarländern eine Option darstellen, ein möglicher Transfer ist laut dem Bezahlsender aber noch „in einem frühen Stadium“. Dem deutschen U19-Nationalspieler, der auch schon in der Bundesliga und der Champions League debütierte, gelangen in dieser Spielzeit für die Reserve in 29 Spielen zwei Tore und vier Vorlagen. Sein Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2027.