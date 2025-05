FCN-Ikone Valentini macht Schluss

Enrico Valentini beendet seine Karriere. Das gibt der 1. FC Nürnberg in einem Video bekannt, auf dem neben einem Statement des 36-Jährigen auch viele seiner Karriere-Highlights zu sehen sind. „Ich danke euch allen von Herzen für die ganze Unterstützung über all die Jahre“, so der Außenverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Nürnberger war 2017 vom Karlsruher SC zurück an den Valznerweiher gewechselt und erlebte mit dem Club Höhen und Tiefen. Insgesamt lief Valentini 182 Mal für den FCN auf und schaffte den Bundesliga-Aufstieg 2017/18, konnte im Anschluss die Klasse aber nicht halten. In dieser Saison kommt Valentini nur noch auf drei Zweitliga-Einsätze, im Sommer läuft sein Vertrag aus. Zur kommenden Spielzeit wird er dann die U14 seines Herzensvereins übernehmen.