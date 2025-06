Dresden verstärkt sich mit Fröling

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat Verstärkung für das offensive Mittelfeld eingetütet. Nils Fröling (25) wechselt ablösefrei von Hansa Rostock zu den Schwarz-Gelben. Zur Vertragslaufzeit macht Dresden keine Angaben. Der ehemalige schwedische U21-Nationalspieler absolvierte für Rostock 61 Einsätze in der 2. Bundesliga und 29 Partien in der 3. Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nils bringt eine sehr intensive und körperliche Spielweise mit, die er bereits in vielen Spielen in der 2. Bundesliga nachweisen konnte. Er passt mit diesem Einsatz sehr gut in unser Anforderungsprofil und zur Spielidee von Thomas Stamm, die ebenfalls von einem hohen Maß an Laufarbeit geprägt ist. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport Thomas Brendel.