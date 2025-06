Barça: Nächste Eskalation bei ter Stegen?

Die Ausbootung von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona nimmt immer konkretere Formen an. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet jetzt, dass die Tendenz bei den Katalanen dahingeht, ter Stegen bei einem Verbleib als Kapitän abzusetzen. Stattdessen soll Iñigo Martínez (34) künftig die Binde tragen.

Noch stehe aber ein Gespräch zwischen ter Stegen und Trainer Hansi Flick aus. Der Ausgang entscheidet voraussichtlich darüber, ob der 33-Jährige sich nicht doch einen neuen Verein sucht. In der AS Monaco hat sich bereits ein Interessent gemeldet, ter Stegen will eigentlich nicht wechseln, könnte seine Meinung allerdings angesichts der Gesamtsituation ändern.