Darmstadt gibt Stojilkovic ab

Filip Stojilkovic verlässt den SV Darmstadt 98 endgültig. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der Mittelstürmer in die polnische Ekstraklasa zum KS Cracovia. Der 25-Jährige war im Januar 2023 vom FC Sion ans Böllenfalltor gewechselt und hatte noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Nach einer Leihe zum 1. FC Kaiserslautern spielte Stojilkovic in der vergangenen Saison in Serbien beim OFK Belgrad. Für Darmstadt gelangen dem Schweizer drei Treffer in 24 Einsätzen.

„Wir haben in dieser Woche mit Filip sehr gute, offene Gespräche geführt und sind zum gemeinsamen Ergebnis gekommen, dass ein Wechsel und Neustart in Polen ihm sportlich guttun wird. Leider ist seine Zeit in Darmstadt nicht wunschgemäß verlaufen, das kommt im Profifußball nun mal vor“, so Sportdirektor Paul Fernie.