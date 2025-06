BVB: Chukwuemeka-Verlängerung vor dem Abschluss

Schon vor einigen Tagen hatte sich Sebastian Kehl zuversichtlich gezeigt, dass Borussia Dortmund bis zum Ende der Klub-Weltmeisterschaft auf Carney Chukwuemeka bauen kann. Zwar ist der 21-Jährige aktuell nur Ergänzungsspieler, dennoch könnte er im Verlaufe des Turniers wichtig werden.

Theoretisch läuft sein Leihvertrag am morgigen Montag aus und er würde zum FC Chelsea zurückkehren. Doch die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass die Verlängerung der Leihe kurz vor dem Abschluss steht. In den ersten drei Spielen kam der Engländer jeweils in der Schlussphase in die Partie.

Am Mittwoch (3 Uhr) trifft Dortmund im Achtelfinale auf Monterrey aus Mexiko. Ohne eine Verlängerung wäre Chukwuemeka nicht mehr dabei. Doch alles deutet darauf hin, dass der zentrale Mittelfeldspieler mindestens noch ein Mal das schwarz-gelbe Trikot tragen wird.