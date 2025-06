Schalke: Alles klar mit Katic

Nikola Katic (28) wird sich zeitnah dem FC Schalke anschließen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird der Innenverteidiger am Dienstag den Medizincheck bestreiten. Ist dieser erfolgreich, werde Katic einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Mit dem FC Zürich soll sich Schalke auf eine Ablöse von 450.000 Euro geeinigt haben. Weitere Bonuszahlungen sind an Einsätze, den Aufstieg in die Bundesliga sowie den potenziellen Klassenerhalt in der ersten Liga gekoppelt. Realistisch ist laut ‚Sport Bild‘ ein Gesamtbetrag in Höhe von 600.000 Euro. Katic trifft in Gelsenkirchen auf Miron Muslic, der ihn in der Rückrunde der vergangenen Saison bei seinem Leihklub Plymouth Argyle in der zweiten englischen Liga coachte.