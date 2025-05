Zoff in Gladbach: Spielerrevolte gegen Cvancara

Die sportlich schwere Phase hinterlässt bei den Spielern von Borussia Mönchengladbach Spuren, es rumort in der Mannschaft. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat es vor der Bundesligapartie gegen Holstein Kiel (3:4) eine Spielerrevolte gegeben.

Ein kleiner Kreis von Führungsspielern um Tim Kleindienst (29) sei damals auf die Sportliche Führung und Trainer Gerardo Seoane zugegangen und habe verlangt, dass der Coach Angreifer Tomas Cvancara nicht mehr aufstellt.

Dieser spiele seit einigen Monaten weit unterhalb seines Leistungsniveaus und lasse seinen Frust auch innerhalb der Mannschaft aus. Aufgrund eines personellen Engpasses spielte Cvancara gegen Kiel dennoch über die volle Distanz und erzielte sogar einen Treffer.

Cvancara kann Erwartungen nicht erfüllen

Bereits im vergangenen Winter wollte der 24-Jährige den Klub trotz eines Vertrags bis 2028 verlassen. Klubs aus Saudi-Arabien und der Türkei signalisierten Interesse.

Doch die schon damals dünne Personaldecke und vor allem die lange Abwesenheit von Franck Honorat (28), der mit einem Mittelfußbruch bis März ausgefallen war, machten einen Verkauf unmöglich. Zudem lagen die Angebote deutlich unter den Vorstellungen der Borussia.

Saisonendspurt enttäuschend

Im Sommer wird das Thema sicher wieder auf den Tisch kommen. In bisher 47 Einsätzen gelangen dem Tschechen für die Fohlen lediglich sechs Treffer und eine Vorlage. Zu wenig für einen Offensivspieler, für den Gladbach 2023 immerhin 10,5 Millionen Euro an Sparta Prag überwies.

Unklar ist, ob Cvancara in den verbleibenden zwei Saisonspielen noch einmal zum Einsatz kommt, in denen es für Gladbach voraussichtlich um nicht mehr viel geht. Der aktuelle Tabellenneunte hat in den vergangenen Wochen fast alle Chancen auf einen Europapokalplatz verspielt, gewann keines der vergangenen fünf Ligaspiele.