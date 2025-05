Nach Spieleraufstand: Cvancara schießt zurück

Tomas Cvancara teilt gegen Borussia Mönchengladbach aus. Wie der Stürmer via Instagram betont, habe er die Fohlen im Winter auf Leihbasis verlassen wollen: „Ich bin im Winter zum Management gegangen, weil ich nach meiner Verletzung das Gefühl hatte, dass ich die Erwartungen nicht erfülle und meine Leistungen nicht dem entsprachen, was beide Seite wollten.“ Dieser Wunsch sei ihm aber verwehrt worden. Stattdessen habe man ihm „Versprechungen gemacht, die nicht erfüllt wurden.“ Um was für Versprechungen es sich dabei handelte, behält der 24-Jährige für sich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor kam ans Tageslicht, dass sich Cvancaras Mitspieler im Vorfeld der 3:4-Niederlage gegen Holstein Kiel gegen einen Einsatz des Tschechen ausgesprochen hatten. Auch in seiner zweiten Saison am Niederrhein kommt Cvancara nicht wirklich in Tritt. Mit Blick auf den Sommer stehen die Zeichen nun endgültig auf Trennung.