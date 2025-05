Bayer-Kandidat Xavi verrät Wunschziel

Xavi hat Einblicke in seine Zukunftsplanungen gegeben und sein Wunschziel verraten. Auf die Frage, ob er wieder auf die Trainerbank zurückkehren möchte, findet der Spanier gegenüber ‚The Athletic‘ eine klare Antwort: „Natürlich. Wo, weiß ich noch nicht. Ich habe es nicht eilig, aber ich möchte ein gutes Projekt. Wo du beispielsweise vier Jahre Zeit hast, um zu arbeiten und ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ich würde gerne in der Premier League arbeiten, weil ich die Leidenschaft dort liebe. In Spanien geht es zu sehr um das Ergebnis.“

Einem Engagement bei einem Verband steht Xavi ebenfalls offen gegenüber: „Oder eine Nationalmannschaft, das würde mir gefallen. Als ich davon träumte, Trainer zu werden, träumte ich davon, bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft dabei zu sein.“ Eine mögliche Übernahme des spanischen Nationalteams möchte der 45-Jährige nicht ausschließen: „Warum nicht in der Zukunft? Oder eine andere. Ich bin nicht ungeduldig. Ich habe keine fixe Idee, wo ich arbeiten muss. Ich schaue mir ganz entspannt Fußball an und bin mit meiner Familie zusammen.“ Seit seinem Aus beim FC Barcelona im vergangenen Sommer ist er ohne Job. Unter anderem ist Xavi ein Kandidat bei Bayer Leverkusen auf die Nachfolge seines ehemaligen spanischen Mittelfeldpartners Xabi Alonso.