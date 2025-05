Alonso-Erbe: Noch drei Kandidaten im Rennen

Eine zweistellige Anzahl an Trainern wurde bereits mit dem bald vakanten Posten bei Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Drei Kandidaten haben es in die engere Auswahl geschafft, berichtet am heutigen Montag der ‚kicker‘: Erik ten Hag, Cesc Fàbregas und Xavi. Die Rede ist von intensiven Gesprächen.

Einer der drei werde es definitiv, ten Hag und Fàbregas sollen sich dabei in der Favoritenrolle befinden. Dass eine Verpflichtung des vereinslosen Niederländers unmittelbar bevorsteht, wie der ‚kicker‘ noch in der vergangenen Woche berichtete, ist demnach nicht der Fall.

Dem Fachmagazin zufolge könnte das Finanzielle zur Hürde werden, schließlich sei ten Hag bei seinem Engagement bei Manchester United in gänzlich andere Sphären vorgestoßen. Eine Ablöse wäre wegen der Entlassung im Oktober 2024 dafür nicht nötig.

Anders als bei Fàbregas, der noch bis 2028 bei Serie A-Klub Como 1907 unter Vertrag steht. Xavi ist seit seinem Abschied vom FC Barcelona im vergangenen Sommer ohne Verein. Zwei Angebote aus der Wüste lehnte er kürzlich ab.