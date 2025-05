Drei Angebote für Xavi

Die Zukunft von Xavi könnte einmal mehr in der Wüste liegen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, hat der ehemalige Coach des FC Barcelona mehrere Angebote von der arabischen Halbinsel vorliegen. Zwei Offerten – die der katarischen Nationalmannschaft und die seines Ex-Klubs Al-Sadd – wurden von Xavi bereits abgelehnt. Das dritte Angebot stammt vom Al Ahli SFC, der gerade die asiatische Champions League gewonnen hat.

Beim Klub aus Saudi-Arabien steht derzeit noch Matthias Jaissle an der Seitenlinie, der einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt. Möglich, dass der 37-Jährige nach dem Triumph sein Glück erneut in Europa versuchen will. Vor einigen Wochen wurde Jaissle als möglicher Kandidat bei RB Leipzig gehandelt. Xavi wiederum ist einer der Namen, der auch bei Bayer Leverkusen auf der Liste steht. Zuletzt sagte der Spanier: „Ich bin auf der Suche nach einem spannenden Projekt und ich habe den Ehrgeiz, Titel zu gewinnen. Das ist das Hauptziel. Ich werde mir die verschiedenen Angebote anhören.“