BVB: Drei Mittelfeldspieler sollen kommen

Borussia Dortmund steht vor einem spannenden Transfersommer. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, will der BVB bis zu drei Spieler alleine für das Mittelfeld verpflichten. Rayan Cherki (21) und Jobe Bellingham (19) stehen dabei im Fokus, sollen aber dem Bericht zufolge nicht die einzigen Neuen bleiben.

Bei den beiden stehen zudem zähe Verhandlungen bevor. Eine Cherki-Verpflichtung scheiterte bereits zweimal, nun folgt ein dritter Anlauf. Bellingham will unbedingt in der kommenden Saison in der Champions League spielen und wartet noch die beiden letzten Spieltage der Saison ab, bevor er eine Entscheidung trifft. Außerdem muss der BVB einige Spieler loswerden und Einnahmen generieren, um neue Transfers bezahlen zu können.