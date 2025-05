Riesiger Schuldenberg: Lyon droht Europacup-Ausschluss

Olympique Lyon drohen massive Sanktionen durch die UEFA. Wie ‚L’Équipe‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, arbeitet Klubbesitzer John Textor aktuell mit der Finanzkontrollinstanz des Verbandes an einem Sanierungsplan für den hochverschuldeten Klub. Dieser hat mittlerweile Verbindlichkeiten in Höhe von 540 Millionen Euro angehäuft. Um einem Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben zu umgehen, muss Lyon einigen Sanktionen zustimmen, deren genauer Umfang gegenwärtig noch ausgehandelt wird. Stand jetzt drohen eine Geldstrafe in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro sowie eine Begrenzung des Gehaltsbudgets und möglicher Transfers. Dazu muss der Klub einen überzeugenden Plan vorlegen, wie er finanzielle Sicherheit und Stabilität erreichen will.

Durch die Niederlage gegen den RC Lens (1:2) am vergangenen Wochenende sind die Chancen auf eine Qualifikation für die Champions League deutlich gesunken, wodurch sich die eingeplanten Einnahmen höchstwahrscheinlich noch einmal reduzieren werden. Zwei Spieltage vor Saisonschluss belegt OL in der Ligue 1 Rang sieben und hat drei Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Ohne Einnahmen aus der Königsklasse muss Lyon laut ‚RMC‘ seinen Kader erheblich verkleinern, Spieler wie Rayan Cherki (21), der von Borussia Dortmund umworben wird, kämen auf den Markt. Zudem muss der Klub noch die Finanzaufsichtsbehörde des französischen Fußballs davon überzeugen, den im November vergangenen Jahres vorsorglich ausgesprochenen Zwangsabstieg in die Ligue 2 zurückzunehmen.