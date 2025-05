Leipzig beobachtet Konaté-Klon

Junge französische Innenverteidiger – wenn etwas bei RB Leipzig Tradition hat, dann das. Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté und Castello Lukeba sind nur einige Namen, die bei den Sachsen in der Innenverteidigung den nächsten Schritt gegangen sind. Auf selbiges Modell könnte man am Cottaweg bald wieder zurückgreifen.

Nach FT-Informationen beschäftigt sich RB mit Jérémy Jacquet von Stade Rennes. Der Brauseklub sieht in dem 19-Jährigen verblüffende Ähnlichkeiten zu Konaté. Jacquet ist ein moderner Innenverteidiger, der sowohl in einer Dreier- als auch in einer Viererkette zum Einsatz kommen kann.

In der Hinrunde war der 1,90 Meter große Rechtsfuß an den französischen Zweitligisten Clermont Foot ausgeliehen. Aufgrund seiner überzeugenden Leistungen holte Rennes ihn im Winter zurück. Im französischen Oberhaus knüpft Jacquet nahtlos an seine Leistungen aus der Hinrunde an. Die nächsten Schritte könnte er dann demnächst in der Bundesliga gehen.