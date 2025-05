Füllkrug: West Ham „kein Sprungbrett“

Niclas Füllkrug hat nicht vor, West Ham United nach bereits nur einer Saison – dazu auch noch von Verletzungen geplagt – den Rücken zu kehren. Angesprochen vom ‚kicker‘ auf die Situation im Winter, als ein mögliche Transfer im Raum stand, sagte der 32-Jährige: „Also, ich hatte bislang zu keinem Zeitpunkt vor, West Ham zu verlassen - auch aktuell ist das nicht in meinem Kopf. Weil ich im Moment wirklich Spaß an dieser Aufgabe habe.“ Dazu betont der Stürmer: „Und ich bin nicht mit 32 zu einem Verein gewechselt, um das als Sprungbrett zu nutzen.“ Mit Tabellenplatz 17 befinden sich die Hammers jedoch in einer absoluten Krisensaison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dazu kam der DFB-Profi aufgrund von Verletzungen bisher nur zu fünf Startelfeinsätzen in der Premier League. Insgesamt ist die Bilanz mit drei Treffern und zwei Assists in 17 Spielen überschaubar. Für Füllkrug jedoch kein Grund, die Zelte bei den Londonern abzubrechen. Erst recht nicht im Misserfolg: „Ich finde so eine Challenge einfach reizvoll: Zu einem Klub zu wechseln, der noch nicht dort ist, wo man selbst hinwill. Ich nehme da mal meine Werder-Zeit als Beispiel: Wir sind damals in der zweiten Liga gestartet – und jetzt steht der Klub auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Bundesliga. So eine Steigerung würde ich hier auch gerne anschieben.“ Vertraglich ist Füllkrug noch bis 2028 an West Ham gebunden.