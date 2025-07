West Ham tütet Neuzugang ein

El Hadji Malick Diouf (20) wird künftig in der Premier League auflaufen. Nach FT-Informationen hat sich West Ham United mit Slavia Prag auf einen Transfer des linken Schienenspielers geeinigt. Medizincheck und Vertragsunterzeichnung sollen in der kommenden Woche folgen, die Ablöse bei über 20 Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor zwei Jahren war der Linksfuß aus seiner senegalesischen Heimat zum norwegischen Klub Tromso Il gewechselt – ein Jahr später folgte der Wechsel zu Slavia Prag. In der vergangenen Saison lief Diouf in insgesamt 41 Spielen auf und steuerte elf Scorer (sieben Tore, vier Vorlagen) bei. Am heutigen Sonntag wird er sein letztes Testspiel für die Tschechen bestreiten, ehe er sich von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet.