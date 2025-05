Bayer & RB dran: Meinungswechsel bei Fàbregas?

Verlässt Cesc Fàbregas doch noch Como Calcio und wechselt in die Bundesliga? Wie ‚Sky‘ erfuhr, hat der Spanier offenbar seine Meinung über einen Verbleib am Comer See etwas aufgeweicht. So sei aus dem Vereinsumfeld zu hören, dass ein Vereinswechsel für den 38-Jährigen mittlerweile doch infrage kommt. Sowohl Verantwortliche als auch Spieler hätten inzwischen das Gefühl, dass bei Fàbregas der Wunsch nach Veränderung besteht. Einige Klubs haben den ehemaligen Mittelfeldspieler auf dem Wunschzettel, darunter auch deutsche Klubs.

In der Bundesliga steht Fàbregas bei Bayer Leverkusen und RB Leipzig hoch im Kurs. Bei der Werkself könnte er auf seinen Landsmann Xabi Alonso folgen. Zuletzt war unterm Bayer-Kreuz jedoch Erik ten Hag Favorit auf den Trainerposten. In Leipzig gilt der Como-Coach gemeinsam mit Oliver Glasner (derzeit Crystal Palace) als die beiden bevorzugten Lösungen.