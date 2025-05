„Erste Forderung“: Alonso will neuen Stürmer

Xabi Alonso hat angeblich bereits konkrete Vorstellungen, wie er den Kader von Real Madrid gestalten will. Der designierte Nachfolger von Carlo Ancelotti will unbedingt einen neuen Stürmer, einen echten Neuner.

Das, so berichtet es ‚Telemadrid‘, sei Alonsos „erste Forderung“. Laut dem Fernsehsender aus der spanischen Hauptstadt haben es dem 43-jährigen Basken vor allem drei Kandidaten angetan.

Zum einen Sporting Lissabons Viktor Gyökeres (26). Der Schwede überragt in dieser Saison mit 52 Toren in 49 Pflichtspielen. Entsprechend teuer ist Gyökeres, der auch bei etlichen anderen Topklubs auf der Liste steht.

Auch Bayer-Duo auf der Liste

‚Telemadrid‘ nennt darüber hinaus die aktuellen Bayer-Angreifer Victor Boniface (24) und Patrik Schick (29), die Alonso – logischerweise – „gefallen“.

Bei Real Madrid habe man aber auch ein Auge auf die eigene Jugend. Dort sei Gonzalo García (21) eine vielversprechende Option. In Spaniens dritter Liga kommt dieser in der laufenden Saison auf 24 Tore in 34 Spielen.