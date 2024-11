Paukenschlag: Zwangsabstieg für Lyon

Für Olympique Lyon kommt es knüppeldick. Die Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), die für die Überwachung der finanziellen Sorgfalt aller französischen Klubs zuständig ist, hat den Zwangsabstieg des Traditionsvereins in die Ligue 2 angeordnet, sollte sich die Liquidität nicht bis zum Ende der Saison verbessern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist der hohe Schuldenberg, den Lyon in den vergangenen Jahren angehäuft hat. Klubangaben zufolge belaufen sich die Schulden auf nicht weniger als 505 Millionen Euro. Dabei war Vereinspräsident John Textor noch im Anschluss an die heutige Anhörung positiv gestimmt: „Ich bin zuversichtlich, was unsere Zahlen angeht.“

Stattdessen geht es für den aktuell Tabellenfünften der französischen ersten Liga nicht nur einen Gang runter, sondern man wurde auch mit einer Transfersperre belegt. Im Winter darf OL keine neuen Spieler verpflichten, Verkäufe sollen und müssen hingegen getätigt werden, um den Worst Case doch noch abzuwenden.