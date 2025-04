Der AC Mailand hat einen Wunschkandidaten, der ab dem Sommer den Trainerposten übernehmen soll. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, soll Roberto De Zerbi, aktuell bei Olympique Marseille unter Vertrag, künftig die Rossoneri trainieren. Sérgio Conceição soll demnach – unabhängig vom möglichen Pokalgewinn – keine Zukunft in der Domstadt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Portugiese ist erst seit Ende Dezember im Amt, konnte bei Milan aber nicht für Ruhe sorgen, auch die Leistungen seiner Mannschaft wurden nur punktuell besser. Somit wächst die Kritik am 50-Jährigen. De Zerbi, der bei den Rossoneri in der Jugend ausgebildet worden war und bereits öfter mit einer Rückkehr geliebäugelt hat, überzeugte sowohl bei Brighton & Hove Albion als auch bei OM, das er voraussichtlich in die Champions League führen wird.