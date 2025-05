Hertha-Abschied: Niederlechner hat schon unterschrieben

Drittligist 1860 München zieht den nächsten prominenten Neuzugang an Land. Einem Bericht der ‚Abendzeitung‘ zufolge hat der Traditionsverein die Rückholaktion von Florian Niederlechner (34) perfekt gemacht. Der Mittelstürmer soll bereits am gestrigen Freitag seine Unterschrift unter ein ab Sommer gültiges Arbeitspapier gesetzt haben.

Sein laufender Vertrag bei Hertha BSC verliert in wenigen Wochen an Gültigkeit, ergo wird keine Ablöse für den Rechtsfuß fällig. Nach Kevin Volland (32/Union Berlin) und Kilian Jakob (27/Erzgebirge Aue) kehrt in Niederlechner der dritte Profi an seine ehemalige Wirkungsstätte zu den Löwen zurück.