Borussia Mönchengladbach spielt alles in allem eine solide Saison. Maßgeblichen Anteil daran hat Franck Honorat, der zu Beginn der Rückrunde mit einem Haarriss im Fuß lange schmerzlich vermisst wurde. In den vergangenen Spielen trumpfte der Franzose wieder auf, in seinen jüngsten vier Partien steuerte er vier Vorlagen und zwei Treffer bei.

Dennoch konnten die Fohlen keine einzige dieser Partien gewinnen und drohen deshalb, das internationale Geschäft zu verpassen. Sollte das der Fall sein, könnte Honorat, der vor zwei Jahren für acht Millionen Euro von Stade Brest nach Gladbach gewechselt war, eine neue Herausforderung suchen. Nach FT-Informationen hat neben Leeds United und dem OGC Nizza auch der SC Freiburg den 28-Jährigen als mögliches Transferziel ausgemacht.

Dieser besitzt zwar bei der Borussia noch einen Vertrag bis 2028, doch das Verpassen des internationalen Geschäfts könnte Wechselgedanken anregen. Zumal Freiburg aktuell auf Rang vier steht und im kommenden Jahr womöglich sogar die Champions League-Hymne durch das Europapark-Stadion hallt. Selbiges ist auch noch bei Nizza möglich.