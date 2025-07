M’gladbach: Virkus kündigt Transfers an

Borussia Mönchengladbach möchte sich in diesem Sommer weiter verstärken. Gegenüber Medienvertretern ließ sich Geschäftsführer Sport Roland Virkus am Rande des Trainingslagers entlocken, dass gerade im Angriff noch nachgelegt werden soll: „Wir machen auf jeden Fall noch etwas in der Offensive, allerdings wird das noch eine ganze Weile dauern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Haris Tabakovic (31) konnte man schon einen neuen Mittelstürmer auf Leihbasis verpflichten. Der Bosnier soll Tim Kleindienst (29) ersetzen, der wegen einer Meniskusverletzung noch lange ausfällt. Die Position hinter den Spitzen ist nach dem Wechsel von Alassane Pléa (32) zur PSV Eindhoven allerdings noch vakant.