Bayern-Gespräche: Itakura zum Schnäppchenpreis

Ko Itakura ist im Sommer für vergleichsweise wenig Geld zu haben. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der Japaner eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10,5 Millionen Euro besitzt. Zudem habe es bereits erste Gespräche zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite gegeben.

Der Vertrag des 28-Jährigen bei Borussia Mönchengladbach läuft 2026 aus, Roland Virkus & Co. rechnen seit Monaten mit einem Abschied schon in der kommenden Transferperiode. Auch Manchester City mischt im Poker um den Innenverteidiger mit und könnte den Bayern per Matching-Right-Klausel Itakura noch wegschnappen.