Jander-Poker: VfB macht einen Rückzieher

Der VfB Stuttgart hat sich vorläufig aus den Verhandlungen um Caspar Jander (22) zurückgezogen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge sind die Schwaben nicht dazu bereit, die vom 1. FC Nürnberg aufgerufenen 15 Millionen Euro zu bezahlen.

Zuletzt war der VfB mit einer Offerte über zehn Millionen Euro beim Zweitligisten abgeblitzt. Im Frankenland steht der verheißungsvolle Mittelfeldspieler bis 2028 unter Vertrag, will aber unbedingt in die Bundesliga wechseln – am liebsten zum DFB-Pokalsieger.