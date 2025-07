Stars kreieren: Umdenken am Bayern-Campus

Der FC Bayern München möchte künftig vermehrt auf die eigene Jugend setzen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sollen zur kommenden Saison dauerhaft sieben Nachwuchsspieler bei den Profis mittrainieren. Konrket ist unter anderem Offensivspieler Lennart Karl (18) als feste Alternative auf der rechten Seite eingeplant.

In der vergangenen Spielzeit kamen die U19-Spieler beim Rekordmeister nur auf schlappe 53 Einsatzminuten für die Lizenzspielermannschaft. Mit dem Philosophiewechsel am Campus möchte der Ligaprimus in Zukunft auch wieder vermehrt eigene Stars kreieren.