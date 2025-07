Magdeburg an neuem Stürmer dran

Der 1. FC Magdeburg würde sich gerne in der Serie A bedienen. Einem Bericht von ‚Sky‘ ist zu entnehmen, dass der Zweitligist konkret an Mittelstürmer Nik Prelec (24) von Cagliari Calcio interessiert ist. Darüber hinaus buhle Championship-Vertreter Oxford United intensiv um den Slowenen.

Prelec hatte die vergangene Spielzeit in Österreich bei Austria Wien verbracht. Dort machte der frühere U-Nationalspieler mit 13 Scorerpunkten (neun Treffer, vier Vorlagen) in 38 Pflichtspielen auf sich aufmerksam. In Italien steht er bis 2027 unter Vertrag. Insofern braucht es eine Ablöse, um Prelec an Bord zu holen.