SGE: Smolcic-Transfer wackelt

Der Transfer von Hrvoje Smolcic (24) zum RSC Anderlecht könnte auf den letzten Metern doch noch scheitern. Grund dafür sind Bedenken der Belgier bezüglich des Knies des Innenverteidigers, berichtet Sacha Tavolieri. Diese wurden beim obligatorischen Medizincheck festgestellt.

Möglicherweise einigen die Vereine sich noch darauf, das Transfermodell zu ändern, so der belgische Sportjournalist. Statt eines Transfers könnte Smolcic per Leihe mit Kaufoption in die Jupiler Pro League wechseln.