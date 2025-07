XXL-Ablöse: Ekitiké wechselt an die Anfield Road

Markus Krösche ist der nächste Mega-Deal gelungen. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt hat den Verkauf von Hugo Ekitiké bewerkstelligt. Wie der FC Liverpool mitteilt, wechselt der Franzose aus der Mainmetropole an die Anfield Road. Die Reds statten die personifizierte Torgarantie mit einem Vertrag bis 2031 aus.

Dem Vernehmen nach zahlen die Engländer bis zu 95 Millionen Euro Ablöse an Frankfurt. Damit reiht sich Ekitiké in die Liste der Profis ein, die Krösche für hohe Summen weiterverkauft hat. Bis zuletzt spielte der Eintracht in die Karten, dass der 1,90 Meter-Schlaks nicht nur in Liverpool hoch im Kurs stand. Newcastle United, Manchester United und Vertreter aus der Saudi Pro League versuchten es beim U-Nationalspieler.

Den Zuschlag erhält jetzt Liverpool. Für Ekitiké ist es das dritte Auslandsabenteuer in seiner Karriere. 2021 spielte der Mittelstürmer für ein halbes Jahr bei Vejle BK in Dänemark, seit 2024 lief er für die SGE in der Bundesliga auf. Nun wird er erstmals in England seinem Beruf nachgehen. Für Frankfurt stehen nach seinem Abschied 26 Tore in 64 Pflichtspielen zu Buche.