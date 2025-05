Die ‚Marca‘ berichtet, dass Carlo Ancelotti und Real Madrid bereits nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Arsenal beschlossen haben, im Sommer getrennte Wege zu gehen. Im Anschluss gab es zwischen Don Carlo und dem brasilianischen Verband CBF zwar ein Hin und Her, bei dem auch Ancelottis noch bis 2026 gültiger Vertrag in Madrid eine Rolle spielte, letztlich wird der Italiener aber in den kommenden Tagen dort ein neues Arbeitspapier unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit wird der Weg frei für Alonso, der bereits seit über einem Jahr und spätestens seit seinem Meistercoup mit der Werkself der Wunschtrainer von Real ist. Laut ‚Marca‘ ist der Deal durch, Alonso wird sich den Königlichen zur neuen Saison anschließen. Die Vertragslaufzeit ist dabei ein echter Vertrauensbeweis, denn Alonso soll ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier unterschreiben.

Zudem wird der 43-Jährige einen seiner engsten Vertrauten mit in die spanische Hauptstadt nehmen. Dem Bericht zufolge wird Co-Trainer Sebastian Parrilla Alonso weiterhin begleiten und mit ihm zusammen zurück zu Real wechseln. Der 47-Jährige arbeitete 17 Jahre lang im Nachwuchsbereich der Spanier, ehe er 2019 Co-Trainer von Alonso bei Real Sociedad B wurde. Seither steht er Alonso zur Seite – und wird dies auch in Zukunft tun.