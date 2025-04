Alonso teilt Abschied mit – sieht Bayer keinen Euro?

Das Trainerkarussell nimmt Fahrt auf und auch für Bayer Leverkusen gibt es nun offenbar Klarheit. Nach Informationen des katalanischen Sport-TV-Senders ‚Esport3‘ hat Xabi Alonso Mannschaft und Staff inzwischen mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen wird.

Derzeit sieht vieles danach aus, dass der 43-jährige Trainer nach der bevorstehenden Klub-WM die Nachfolge von Carlo Ancelotti bei Real Madrid antreten wird. Der erfolgreiche Italiener wird seine Zelte im Santiago Bernabéu abbrechen und aller Voraussicht nach zum brasilianischen Verband wechseln, um die Seleção zu übernehmen.

Bisher wurde in Berichten über Alonsos möglichen Abgang aus Leverkusen stets auf eine bestehende Ausstiegsklausel in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro verwiesen. Laut ‚as‘ kommt diese aber nicht zum Tragen. Aufgrund eines Gentlemen’s Agreement mit der Bayer-Führung soll Alonso „fast kostenlos“ zu Real wechseln dürfen, so Eduardo Burgos, Journalist der spanischen Sportzeitung.