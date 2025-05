Mit 25 Jahren hat Jadon Sancho schon viel erlebt. Der Engländer wurde bei Borussia Dortmund als Teenager zum Topstar, nach seinem 85-Millionen-Transfer zu Manchester United lernte er im Anschluss aber die Schattenseiten des Profidaseins kennen. Er erholte sich per Leihe zurück bei „seinem“ BVB, nur um seit dem Sommer beim FC Chelsea trotz vieler Spiele erneut in der Premier League nicht glücklich zu werden.

Deshalb liebäugelt der 23-fache englische Nationalspieler seit geraumer Zeit mit einer zweiten Rückkehr nach Dortmund. Erst kürzlich hatten englische Medien über einen möglichen Tauschdeal mit dem FC Chelsea berichtet, bei dem Jamie Gittens und Sancho involviert worden wären. Doch daraus wird allem Anschein nach nichts.

Rückkehr ausgeschlossen

Denn die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Verantwortlichen in Dortmund beschlossen haben, sich nicht mehr um Sancho zu bemühen. „Dass die Borussia es nochmal bei ihm versucht, ist ausgeschlossen“, so das Fachblatt.

Damit ist die Tür für ein drittes Engagement für den Moment geschlossen – zumal der BVB sein Geld an anderer Stelle dringend benötigen könnte. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Dortmunder bei Rayan Cherki (21) einen erneuten Vorstoß wagen wollen und Niko Kovac bereits mit dem Franzosen gesprochen haben soll. Auch die Spur zu Jobe Bellingham (19) bleibt heiß, für beide wären jeweils bis zu 30 Millionen nötig. In etwa so viel, wie auch Carney Chukwuemeka (21) kosten dürfte.