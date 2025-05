Beckham & Neville übernehmen neuen Klub

David Beckham und Gary Neville wollen künftig Salford City in die Premier League bringen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, werden die beiden ehemaligen englischen Nationalspieler den aktuellen Viertligisten gemeinsam mit einem Konsortium übernehmen und in den Verein investieren, um ihn in höhere Ligen zu manövrieren. Bereits zuvor waren Beckham und Neville zusammen mit Nicky Butt, Ryan Giggs, Phil Neville und Paul Scholes Anteilseigner bei Salford.

„Ich werde bei jeder großen Entscheidung und jeder kleinen Entscheidung mitreden“, kündigt Beckham an, der bereits bei MLS-Klub Inter Miami involviert ist. Dem Bericht zufolge stellen die Mehrheitseigner in den kommenden fünf Jahren zwischen 13 und 17 Millionen Euro zur Verfügung, um durch Investitionen in die Infrastruktur und den Kader als Zwischenziel in die zweitklassige Championship zu kommen. Dort bereits angekommen ist der AFC Wrexham, der mit seinen Klubbesitzern Ryan Reynolds und Rob McElhenney jüngst den Aufstieg in die Zweitklassigkeit feierte. „Wir alle sind inspiriert von dem, was Ryan Reynolds in Wrexham auf die Beine gestellt hat“, so Beckham.